Бастрыкин потребовал доклад по делу о наезде электросамоката на пожилую уфимку

Инцидент произошел в мае, обстоятельства выясняют следователи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о наезде электросамоката на пенсионерку в Уфе.

Председатель СК РФ потребовал у руководителя СУ СК по Башкирии Владимир Владимирович Архангельский доклад о расследовании уголовного дела.

По данным СМИ, в мае в Уфе двое молодых людей, ехавших на одном электросамокате, сбили пенсионерку в пешеходной зоне. Женщине потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего в региональном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

