Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 3:00

Синоптики сообщили, когда в Башкирии начнет спадать жара

К 22 мая в Башкирии дневная температура опустится до +21 градуса
Источник:kp.ru
После теплых ночей в республику придет похолодание до +5°C

После теплых ночей в республику придет похолодание до +5°C

В Башкирии в ближайшие дни станет еще жарче — температура воздуха поднимется до +30 градусов. Однако, как следует из прогноза синоптиков, такая погода задержится ненадолго.

По данным Гидрометцентра России, пик тепла ожидается с 18 по 20 мая. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +30°C.

Уже во второй половине следующей недели жара начнет постепенно отступать. Так, 21 мая температура днем составит около +25°C, а 22 мая — примерно +21°C.

Ночные температуры с 18 по 21 мая останутся комфортными — от +11 до +13 градусов. Однако к 22 мая в республике заметно похолодает: ночью ожидается до +5°C.

Осадки в ближайшие дни маловероятны. Небольшой кратковременный дождь прогнозируется лишь в ночь на 21 мая, вероятность его выпадения оценивается в 69 процентов.