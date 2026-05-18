Синоптики сообщили, когда в Башкирии начнет спадать жара

После теплых ночей в республику придет похолодание до +5°C

В Башкирии в ближайшие дни станет еще жарче — температура воздуха поднимется до +30 градусов. Однако, как следует из прогноза синоптиков, такая погода задержится ненадолго.

По данным Гидрометцентра России, пик тепла ожидается с 18 по 20 мая. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +30°C.

Уже во второй половине следующей недели жара начнет постепенно отступать. Так, 21 мая температура днем составит около +25°C, а 22 мая — примерно +21°C.

Ночные температуры с 18 по 21 мая останутся комфортными — от +11 до +13 градусов. Однако к 22 мая в республике заметно похолодает: ночью ожидается до +5°C.

Осадки в ближайшие дни маловероятны. Небольшой кратковременный дождь прогнозируется лишь в ночь на 21 мая, вероятность его выпадения оценивается в 69 процентов.