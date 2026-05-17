В Уфе массово отключат горячую воду: опубликован список адресов

Коммунальщики проведут плановый ремонт и испытания трубопроводов

В Уфе продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. В связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплосетей с 19 по 25 мая в разных районах города массово отключат горячую воду.

Как сообщили в компании «БашРТС», временные ограничения необходимы для проверки трубопроводов, выявления возможных дефектов и предотвращения аварий в зимний период.

Под отключение попадут сотни домов в Октябрьском, Советском, Орджоникидзевском, Калининском и других районах города. В частности, горячую воду отключат на проспекте Октября, улицах Комсомольской, Зорге, Интернациональной, Первомайской, Кольцевой, Черниковской, Машиностроителей, Хадии Давлетшиной, Менделеева и ряде других.

Полный список адресов опубликован ресурсоснабжающей организацией. Ограничения будут действовать в период с 19 по 25 мая. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к отключениям.

