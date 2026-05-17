«Счастливого часа» не будет: власти ответили на жалобы по популярному маршруту в Уфе

Сейчас маршрут обслуживают 14 больших автобусов с интервалом 20–30 минут

Жительница Уфы пожаловалась на работу автобусного маршрута №110С. По ее словам, маршрут слишком длинный, автобусов на линии недостаточно, а акция «Счастливый час» на нем не действует.

«110С очень длинный маршрут. Так мало автобусов на нем, а „Счастливый час“ не действует», — отметила женщина.

В Министерстве транспорта Башкирии сообщили, что на данный момент маршрут №110С обслуживают 14 автобусов большого класса, принадлежащих «Башавтотрансу». Интервал движения составляет от 20 до 30 минут.

В ведомстве также рассказали, что контракт на закупку новых автобусов планируется заключить до 1 июля, а поставить транспорт — до 15 декабря. После поступления автобусы распределят по наиболее востребованным маршрутам.

При этом в Минтрансе подчеркнули, что вводить «Счастливый час» на маршруте №110С не планируется.