В Башкирии рабочего тяжело травмировал экскаватор: Бастрыкин вмешался в дело

ЧП на предприятии в Зубово произошло ещё в декабре 2024 года

Житель Башкирии пожаловался на затянувшееся расследование происшествия, в результате которого он получил тяжелые травмы на рабочем месте. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Инцидент произошёл в декабре 2024 года на территории предприятия в Зубово. По данным следствия, на мужчину наехал экскаватор-погрузчик, за рулем которого находился его коллега. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Медики квалифицировали причинённый вред здоровью как тяжкий.

Следственное управление СК по Башкирии расследует уголовное дело по данному факту с января 2026 года. Однако, как отметил заявитель, до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.

После обращения председатель Следственного комитета России поручил ускорить расследование и представить доклад о его результатах. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.