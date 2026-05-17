В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Ринатом Бахтияровым

фото: администрация Учалинского района

В Учалах накануне простились с участником специальной военной операции Ринатом Бахтияровым. О траурной церемонии сообщили в районной администрации.

Ринат Бахтияров родился в 1980 году в деревне Прохорово Челябинской области. После окончания школы он поступил в учалинское профессиональное училище №98, где получил специальность тракториста. Позже выучился на сварщика в салаватском ПУ-144.

Мужчина прошел срочную военную службу, а в период проведения специальной военной операции заключил контракт с Министерством обороны России.

Ринат Бахтияров погиб при выполнении боевых задач. Проводить военнослужащего в последний путь пришли родные и близкие, друзья, представители власти, а также ветераны боевых действий.

