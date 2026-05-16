«Уфа» обыграла «Спартак» и сохранила прописку в Первой лиге

Сегодня, 16 мая, в последнем, 34-м туре Первой лиги «Уфа» обыграла на выезде в Костроме местный «Спартак». Счет – 1:0. Единственный гол оформил Денис Кутин. С подачи Хабалова со штрафного он пяткой забил в ворота противника.

Благодаря победе «Уфа» смогла сохранить прописку в Первой лиге. В случае поражения или даже ничьи клуб рисковал вылететь из второго дивизиона. Но в итоге команда расположилась на 15-м месте с 37-ю очками. Её преследователь – «Черноморец» – несмотря на победу над «Уралом» следующий сезон уже проведет во Второй лиге.

