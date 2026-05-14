Жительница Башкирии ударила знакомую деревянной битой и получила условный срок

Жительницу Башкирии осудили за избиение знакомой битой.

Караидельский межрайонный суд огласил приговор местной жительнице. Ее признали виновной в том, что она умышленно причинила вред здоровью средней тяжести, применив предмет в качестве оружия.

Как установил суд, конфликт между женщиной и ее знакомой произошел в феврале 2026 года. Во время ссоры сельчанка решила нанести вред подруге и подошла к ней, когда та сидела на диване. После этого она несколько раз ударила потерпевшую деревянной битой: сначала по правой ноге, затем по руке. В результате у женщины зафиксировали травмы, которые медики отнесли к категории средней тяжести.

Свою вину обидчица признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

