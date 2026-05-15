К концу недели в Башкирию придет 29-градусная жара

Три дня обещают без дождя, а юго-восточный ветер сменится на восточный.

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни. Так, в пятницу, 15 мая, в Башкирии осадков не ожидается. Ветер подует с юго-востока, умеренный, а днём в отдельных местах порывистый. Днём воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В субботу, 16 мая, тоже будет без дождей. Ветер сменится на восточный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут +10...+15 градусов, на востоке похолодает до +5. Днём снова +24...+29.

В воскресенье, 17 мая, характер погоды не изменится – осадков не ждут. Ветер останется восточным, умеренным. Ночью +10...+15, на востоке до +5, днём +24...+29.

