Образовательный центр на 1225 мест достраивают в уфимском Затоне

Новая школа на улицах Миловской и Гази Загитова примет детей в ближайшее время.

В микрорайоне Затон города Уфы продолжают строить современный Центр образования номер 165 на 1225 мест. Он возводится на участке в границах улиц Миловской, Гази Загитова, Дмитрия Купцова и Летчиков. О ходе работ рассказал глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Сейчас на объекте вовсю идут отделочные работы. В блоках для начальных и средних классов отделывают учебные кабинеты. В малом гимнастическом зале уже загрунтовали стены и строители готовятся их красить. В блоках А и Б на первом этаже кабинеты и коридоры полностью покрашены, сейчас там укладывают плитку и линолеум. Параллельно специалисты налаживают инженерные системы – проводят пусконаладочные работы.

Олег Котов отметил, что строительство идет строго по графику, темпы не снижаются. Он добавил, что школа постепенно обретает законченный вид и с каждым днем становится понятнее – открытие уже совсем близко.

