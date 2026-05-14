В уфимском аэропорту людей вывели из здания после звонка о бомбе

Сотрудники аэропорта Уфы эвакуировали посетителей после анонимного звонка.

В аэропорту Уфы прямо сейчас проходит эвакуация. Персонал воздушной гавани рассказал, что поступил звонок с угрозой заложить бомбу.

В эти минуты все посетители уже вышли из здания аэропорта, а на месте работают оперативные службы, которые проводят все нужные проверки.

«КП-Уфа» направила запрос в пресс-службу аэропорта. Как ответ будет получен, мы его опубликуем.

