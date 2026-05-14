Хабиров перечислил три майских новинки, которые ускорили поездки из Уфы

Май принес жителям Башкирии сразу несколько приятных новостей для путешественников. Глава республики Радий Хабиров обратил внимание на три важных события, которые сделали поездки по региону, России и за рубеж более доступными и быстрыми.
Первое событие касается электропоезда «Финист», который курсирует между Уфой и Белорецком. Его запустили 1 мая. Это двухсистемная электричка – она работает и на переменном, и на постоянном токе, поэтому на станции Инзер не приходится менять локомотив. Время в пути удалось сократить до 5 часов, а в дальнейшем обещают довести его до 4 часов. Всего за 2 недели этим поездом воспользовались 6,5 тысячи пассажиров.
Второе – это «Ласточка», которая связала Уфу и Самару. Маршрут заработал 8 мая. Теперь современные электрички уже ходят по трем межрегиональным направлениям: между Уфой и Оренбургом, Уфой и Челябинском, а теперь еще и между Уфой и Самарой. Дорога стала короче на целых 2 часа. Плюс ко всему на «Ласточке» действуют региональные и федеральные льготы, напомнил Хабиров.
Третье событие – прямой рейс из Уфы в Сухум. Авиакомпания «РусЛайн» начала летать по этому маршруту с 7 мая. Самолет вылетает из столицы Абхазии по средам, а из Уфы – по четвергам. Весь полет занимает 3 часа 25 минут. Раньше, чтобы добраться до Сухума, приходилось сначала лететь с пересадкой в Сочи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.