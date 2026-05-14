Популярную сеть кафе в Уфе оштрафовали за антисанитарию

Кафе в Уфе оштрафовали за отсутствие раздельных зон для сырья и готовых блюд.

В Уфе владелец сети кафе «Баракат» получил штраф за санитарные нарушения в одной из своих точек общепита. Речь идет о заведении на улице Ветошникова.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли там сразу несколько проблем. Во-первых, в кафе не было отдельных зон для обработки сырых продуктов и готовых блюд. Во-вторых, внутренняя отделка помещений оказалась повреждена, а это не соответствует нормам. Кроме того, инвентарь не промаркировали, личные вещи персонал хранил в неположенном месте, а уборочный инвентарь использовали с нарушением правил.

На заседании суда предприниматель признал свою вину полностью и сообщил, что все недостатки уже исправлены. В подтверждение своих слов он показал фотографии. Кировский районный суд изучил доказательства, принял во внимание, что нарушения устранили, признал бизнесмена виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. В пресс-службе подчеркнули, что постановление пока не вступило в силу и его можно обжаловать.

