Обвиняемый во взяточничестве мэр Уфы все еще в больнице: его поместили в одиночную палату

Фото: Рустем АХУНОВ.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится в больнице в отдельной палате – к нему допускают только родственников и адвоката. Об этом рассказал его защитник Марат Самойлов в беседе с РИА Новости.

Два дня назад Мавлиева госпитализировали в РКБ имени Гумера Куватова с болью в сердце и гипертоническим кризом. Врачи купировали приступ, сейчас он под наблюдением медиков. Возможной причиной называют сильный стресс на фоне уголовного дела.

Мавлиеву предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Суд первой инстанции отправил его под стражу, однако Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест – с учетом малолетних детей на иждивении и положительных характеристик. Следственный комитет счел это решение необоснованным и инициировал его обжалование через прокуратуру.

По версии следствия, мэр организовал отчуждение земли санатория «Радуга» и потребовал от представителя строительной компании выкупить ее в его интересах в обмен на покровительство. Помимо этого, следователи считают, что он организовал сбор денег с рекламных агентств под видом пожертвований: на счет фонда поступило 30 млн рублей, часть из которых потратили на автомобиль за 21 млн рублей. В отдельном эпизоде фигурирует девелопер, который, по данным следствия, передал мэру 10 млн рублей за разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Кроме Мавлиева, под подозрением – его заместитель, замначальника управления мэрии по земельным и имущественным отношениям и директор санатория «Радуга».

