В Башкирии женщине включили в квитанцию незаконный платеж: УК привлекли к ответственности

Фото: Тимур ХАНОВ.

В Башкирии управляющая компания включила в квитанцию госпошлину за выдачу судебного приказа – прокуратура добилась исключения незаконного платежа. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверку провели после жалобы жительницы Межгорья. В декабрьской квитанции за содержание жилья обнаружили сумму, которую закон не предусматривает.

Прокуратура внесла представление директору организации. Нарушение устранили, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.