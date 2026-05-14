НовостиОбщество14 мая 2026 8:46

Слесари, водители и электромонтеры: Минтруд назвал самые востребованные рабочие профессии в Башкирии

Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей МАТВЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии региона определили список наиболее востребованных рабочих специальностей.

Глава регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова рассказала, что, по данным на 1 мая, самым дефицитным направлением стала работа слесаря. Сейчас предприятиям республики требуется 1846 таких сотрудников.

На втором месте по уровню нехватки кадров оказались водители. Для них в центрах занятости открыто 1835 вакансий.

Также работодатели региона испытывают острую потребность в электромонтерах и поварах. Для специалистов по электрике доступно 749 рабочих мест, а в сфере общественного питания не хватает 400 сотрудников.

