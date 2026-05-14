Началось расследование: Ростехнадзор выясняет причины взрыва на нефтебазе в Башкирии

Западно-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию аварии на ЛПДС «Нурлино» в Башкирии. Об этом рассказали в ведомстве.

Две комиссии под руководством главы управления Павла Кондратьева выясняют технические причины взрыва и обстоятельства группового несчастного случая. На месте работают эксперты пожарной лаборатории.

Напомним, взрыв произошел вчера во время зачистки резервуара от донных отложений – воспламенилась газовоздушная смесь. Работы вел подрядчик – компания «Геококад». Трое рабочих получили ожоги 60% и 90% тела и были госпитализированы в ожоговый центр. Местонахождение четырех сотрудников пока устанавливают.

В тушении участвовали 60 человек и 23 единицы техники. Специалисты ГК ЧС проверили воздух – превышений допустимых норм вредных веществ не выявили.

