В уфимском кафе выявили санитарные нарушения: владелец оштрафован

Кировский районный суд Уфы признал виновным владельца кафе «Баракат» за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В прошлом месяце Роспотребнадзор провел внеплановую проверку и выявил ряд нарушений: в заведении не было раздельных зон для обработки сырья и готовых блюд, отделка помещений была повреждена, инвентарь не промаркирован, личные вещи персонала хранились не там, где положено, а уборочный инвентарь использовался с нарушениями.

Предприниматель вину признал и представил суду фотодоказательства устранения всех нарушений. Суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

