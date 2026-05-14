Мусор и отсутствие окон: уфимцы обратили внимание на плачевный вид павильона на улице Менделеева

Павильон на остановке «Чайная фабрика» в Уфе снесут. Об этом рассказали в администрации Советского района.

Власти уточнили, что в отношении объекта на Менделеева, 175/3 запустили процедуру добровольного демонтажа. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются. Мусор на остановке также пообещали убрать.

Ранее горожане пожаловались на состояние постройки: в павильоне нет окон, территория огорожена лентой.

