ГАИ начала в Уфе массовые рейды: инспекторы проверяют пассажирский транспорт

В Уфе стартовали сплошные проверки пассажирского транспорта в рамках профилактического мероприятия «Автобус». Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГАИ совместно с другими ведомствами проверяют документы водителей и перевозчиков, в том числе иностранные права и разрешения на работу в России. Особое внимание – школьным автобусам и детским перевозкам в рамках кампании «Не губи ребенка – ПРИСТЕГНИ!».

Цель проверок – повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность на дорогах.

– Помните, что проверка исправности вашего транспорта перед выездом – это ваша первостепенная задача! Выезжая на неисправном автомобиле, вы подвергаете опасности себя и других участников дорожного движения! – заявили в дорожной полиции.

