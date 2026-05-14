В Башкирии вспыхнул природный пожар: ЧП произошло в Сибае

В Башкирии зафиксировали очередное загорание сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшие сутки огонь вспыхнул в Сибае. Пожар потушен.

С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 150 загораний сухой растительности на площади более 220 гектаров. Также возникло шесть очагов лесных пожаров, которые охватили более 55 гектаров.

