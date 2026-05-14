Бесследно исчез на майских выходных: поиски пенсионера из Уфы завершились трагедией

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе завершились поиски пенсионера, который пропал на прошлых выходных. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

79-летний мужчина ушел из дома в СНТ «Заозерный» 10 мая и не вернулся. Поиски длились два дня, в них участвовали добровольцы и местные жители. К сожалению, пенсионера нашли мертвым.

Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства исчезновения и причины смерти не раскрываются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.