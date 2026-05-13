Мужчина обворовал госбюджет и не сел в тюрьму: как ему это удалось

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Стерлитамаке вынесли приговор 31-летнему мужчине, который похитил бюджетные деньги. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В мае 2025 года мужчина обратился в Республиканский центр социальной поддержки населения с заявлением и бизнес-планом – не собираясь при этом его реализовывать. После того, как ему перечислили 350 тысяч рублей, он представил поддельные документы о якобы купленном оборудовании и ежемесячно отправлял фиктивные отчеты о ходе работы.

– Незаконно полученные бюджетные средства он использовал по своему усмотрению, – рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина признал вину и возместил ущерб. Стерлитамакский городской суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

