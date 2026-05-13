К концу рабочей недели в Башкирии потеплеет до +28 градусов

В пятницу 15 мая существенных осадков не ожидается. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии к концу рабочей недели станет тепло. По данным синоптиков, в среду, 13 мая, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – с грозами. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В четверг, 14 мая, существенных осадков не ожидается, лишь на севере ночью возможен небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Ночью температура составит +8…+13 градусов, днем – +21…+26.

В пятницу, 15 мая, серьезных осадков не предвидится. Ветер южный и юго-восточный, ночью умеренный. Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+28.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.