Уфимец подрядился сделать ремонт, получил за 1,6 млн рублей и не стал ничего делать: недавно состоялся суд

В Уфе вынесли приговор мужчине, который взял деньги на ремонт квартиры и не выполнил работу. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В августе 2024 года уфимец заключил договор подряда с местным жителем и получил более 1,6 млн рублей – на закупку стройматериалов и оплату работ. Исполнять обязательства мужчина не собирался.

Помимо этого, в феврале 2025 года он проник в подсобное помещение потерпевшего и похитил бытовую технику на сумму свыше 150 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и частично возместил ущерб. Советский районный суд Уфы признал его виновным по статьям «Мошенничество» и «Кража» и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также с него взыскали оставшуюся сумму ущерба и компенсацию морального вреда.

