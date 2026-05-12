НовостиПроисшествия12 мая 2026 11:02

Жители Башкирии разработали схему с подставными ДТП: аферисты «заработали» сотни тысяч рублей

Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Шестеро жителей Стерлитамака два года устраивали подставные аварии и получали страховые выплаты по фиктивным документам. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

С 2022 по 2024 год мужчины инсценировали столкновения автомобилей, а затем обращались в страховые компании за выплатами. Таким образом им удалось получить почти 700 тысяч рублей.

Все шестеро признали вину. На их автомобили наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Стерлитамакский городской суд. Обвинение предъявлено по статье «Мошенничество в сфере страхования».

