Жители Башкирии разработали схему с подставными ДТП: аферисты «заработали» сотни тысяч рублей

Шестеро жителей Стерлитамака два года устраивали подставные аварии и получали страховые выплаты по фиктивным документам. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

С 2022 по 2024 год мужчины инсценировали столкновения автомобилей, а затем обращались в страховые компании за выплатами. Таким образом им удалось получить почти 700 тысяч рублей.

Все шестеро признали вину. На их автомобили наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Стерлитамакский городской суд. Обвинение предъявлено по статье «Мошенничество в сфере страхования».

