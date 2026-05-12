Средняя пенсия в Башкирии за год выросла до 24 715 рублей

СФР опубликовал статистику по пенсиям на 1 апреля 2026 года.

Средняя пенсия в Башкирии на 1 апреля 2026 года составила 24 715 рублей, что на 1 866 рублей (около 8,2%) больше, чем годом ранее. Данные опубликовал Социальный фонд России.

У работающих пенсионеров выплаты ниже, в среднем 23 844 рубля, у неработающих – 24 903 рубля. Разница превышает 1 000 рублей.

В целом по России средняя пенсия – 25 398 рублей. У работающих пенсионеров по стране – 23 695 рублей, у неработающих – 25 841 рубль.

