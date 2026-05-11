В Уфе волонтеры и полиция пять часов искали пропавшего 9-летнего ребенка

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали, как помогали искать пропавшего в Уфе 9-летнего мальчика. 3 мая в 17:00 к ним поступила заявка с сообщение о том, что ребенок вышел в магазин, расположенный около дома, и не вернулся. Обеспокоенные родители сначала самостоятельно искали сына, а затем обратились в полицию.

Как рассказали в своих соцсетях волонтеры, в тот вечер на сообщение о пропаже ребенка откликнулось множество желающих помочь в поисках. Добровольцы разделились на несколько групп: кто-то обзванивал больницы, кто-то распространял ориентировки, другие просматривали камеры наружного наблюдения. Был организован оперативный штаб, из которого на прочес местности отправились добровольцы.

- В первую очередь это пеший патруль близлежащих кварталов, расклейка ориентировок, опрос и оповещение населения, в том числе магазинов и закусочных, куда мальчик мог зайти погреться. Ребята приезжают в штаб, делятся на «двойки», и группы одна за другой уходят на задачи, - поделились в своем отчете волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».

К счастью, в 22:19 в тот же день мальчика нашли сотрудники полиции. Он был жив и невредим, его сразу же доставили домой.

- Всего в поиске мальчика участвовали 43 добровольца «ЛизаАлерт», а также сотрудники полиции и родственники потерявшегося. Спасибо всем за неравнодушие! – написали в своих соцсетях добровольцы.

