После заморозков в Башкирию придет тепло до +23 градусов

Уже к 13 мая температура воздуха поднимется выше +20°

Жителей Башкирии после ночных заморозков ждет заметное потепление. По данным синоптиков, уже в начале недели температура воздуха в республике поднимется до +23 градусов.

11 мая существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный будет умеренным, местами с порывами. Ночью прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — от -1 до -6 градусов, местами до +3°. Днем воздух прогреется до +11…+16°.

12 мая в республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Южный ветер усилится, при грозах возможны порывы. Ночью ожидается +3…+8°, однако на востоке региона сохранятся заморозки до -2°. Днем потеплеет до +15…+20°.

К 13 мая станет еще теплее: местами возможен небольшой дождь, а температура воздуха днем достигнет +18…+23 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.