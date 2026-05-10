НовостиПроисшествия10 мая 2026 13:15

Не понравился хиджаб: женщина набросилась на прохожую и пожелала ей смерти в Башкирии

Владислав КАЗАНЦЕВ

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Мелеузовском районном суде Башкирии по обвинению в разжигании ненависти вынесли приговор 49-летней местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как следует из материалов дела, в июле 2025 года Алла [имя изменено] гуляла пьяной на улице и увидела женщину в хиджабе. Она стала оскорблять прохожую за религиозную одежду, пожелала ей смерти, ударила по лицу и оттолкнула.

Инцидент заинтересовал правоохранительные органы. Против Аллы завели уголовное дело о возбуждение ненависти и вражды по национальным и религиозным признакам с применением насилия. На суде она признала вину, извинилась перед потерпевшей и перевела ей… 2 тысячи рублей за моральный вред. Однако пострадавшая прощать обидчицу не стала: вернула деньги обратно и попросила наказать по всей строгости загона.

Суд признал Аллу виновной и приговорил её к трём годам лишения свободы условно.