В Уфе нашли женщину, пропавшую в СНТ «Березка-2»

Фото: Лиза Алерт

В Уфе завершились поиски 66-летней Ольги Губаевой, которая пропала 9 мая в садовом товариществе «Березка-2». Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» сообщили, что женщина найдена живой.

Напомним, пенсионерка нуждалась в медицинской помощи. В день исчезновения на ней были темно-синяя куртка, светло-фиолетовая футболка, серые штаны и светло-малиновые кроссовки.

Добровольцы и сотрудники полиции благодарят всех, кто помогал в поисках.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.