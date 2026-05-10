Сухие и холодные выходные пообещали жителям Башкирии

Озвучен прогноз погоды на ближайшие три дня в Башкирии.

10 мая, воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер подует с северо-запада, умеренный, местами порывы возможны до сильного. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В понедельник, 11 мая, существенных осадков синоптики Башгидрометцентра не обещают. Ветер будет северо-западный, умеренный. Ночью метеорологи обещают заморозки в воздухе и на поверхности почвы – от -1 до -6 градусов, местами температура поднимется до +3. Днем станет заметно теплее: +11…+16.

Начнется короткая четырехдневная рабочая неделя с кратковременных дождей, днем, 12 мая, возможны грозы. Ветер сменится с северо-западного на юго-западный, его скорость – 9-14 м/с, при грозе порывистый. Ночью температура составит +3…+8 градусов, на востоке – заморозки в воздухе и на почве (0…-2). Днем воздух прогреется до +14…+19.

