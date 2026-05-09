В Башкирии ищут нуждающуюся в медпомощи женщину

В Уфе волонтеры и сотрудники полиции разыскивают 66-летнюю Ольгу Губаеву, пропавшую в СНТ «Березка-2» Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

По данным добровольцев, местонахождение женщины неизвестно с 9 мая. Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост около 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза зелено-синие.

В день исчезновения на женщине были темно-синяя куртка, светло-фиолетовая футболка, серые штаны и светло-малиновые кроссовки.

Всех, кто видел Ольгу Губаеву или знает, где она может находиться, просят срочно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

