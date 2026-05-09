В Башкирии женские зарплаты оказались на 35,5% ниже мужских

Разрыв в доходах в республике оказался выше, чем в среднем по ПФО.

В 2025 году средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях Башкирии составила 54,3 тыс. рублей, что в 1,55 раза, или на 35,5%, меньше, чем у мужчин. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое цитирует РБК Уфа.

В среднем по Приволжскому федеральному округу женщины зарабатывают 58,4 тысяч рублей, а мужчины – 88,6 тысяч, то есть разница составляет 34,1%.

Самый большой разрыв в ПФО зафиксирован в Оренбургской области (37,8%), на втором месте Татарстан (37%), на третьем – Башкирия (35,5%). Меньше всего женские зарплаты отстают от мужских в Пермском крае (30%), Самарской области (30,1%) и Удмуртии (30,2%).

В целом по России средний заработок женщин оказался на 33,7% (37,8 тысяч рублей) ниже мужского. Гендерный разрыв в трудовых доходах достиг максимального уровня за последние 13 лет.

