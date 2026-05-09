Жителей Башкирии экстренно предупредили о заморозках до -3 градусов

К концу майских праздников в регионе похолодает до -6 градусов.

Жителей Башкирии снова предупредили о заморозка. По словам синоптиков, погода испортится уже 10 мая. Сотрудники республиканского управления МЧС разослали сообщение с предупреждением о резкой смене погодных условий.

Так, в воскресенье, 10 мая, на территории региона ожидаются порывы ветра до 17 м/с, а также заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Ранее Башгидрометцентр обещал, что в конце вторых майских праздников похолодает еще сильнее: в большинстве районов столбики термометров опустятся до -6 градусов.

