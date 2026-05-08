Двое мужчин пропали в Башкирии: поиски не дают результатов уже второй день

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии пропали двое жителей Благовещенска. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение 62-летнего Валерия Купцова и 39-летнего Азата Камалетдинова неизвестно со вчерашнего дня.

Приметы пропавших:

Валерий Купцов: рост – 165 см, худощавое телосложение, русые волосы и проседью, серо-зеленые глаза. Был одет в черную ветровку, белую футболку, черные штаны и кроссовки.

Азат Камалетдинов: рост – 170 см, худощавый, русые волосы, серо-голубые глаза. Одежда – синяя куртка, черная футболка, черные штаны, кроссовки, черная кепка.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Они также заявили о необходимости помощи добровольцев.

