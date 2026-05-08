Уфимская компания задолжала сотрудникам 120 тысяч рублей: в ситуацию вмешалась прокуратура

Прокуратура Советского района Уфы выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Оникс-Групп». Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Компания задолжала четырем сотрудникам зарплату за январь 2025 года. Общая сумма долга составила около 120 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление директору организации. Его привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства прокуратуры работники получили причитающиеся выплаты. Виновное лицо наказали в дисциплинарном порядке.

