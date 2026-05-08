В Башкирии ударят заморозки до -6 градусов

В ближайшие выходные жителей Башкирии ждут погодные сюрпризы. По данным Башгидрометцентра, ночью 10 и 12 мая местами по региону ожидается похолодание.

Специалисты прогнозируют заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы. Так, столбик термометра может опуститься до -2 градусов, а вот ночью 11 мая заморозки станут еще более ощутимыми: в большинстве районов республики температура упадет до -1...-6 градусов.

В МЧС напомнили, что такие перепады температур опасны для сельскохозяйственных культур. Чтобы спасти растения, их лучше накрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Также спасатели обращаются к гражданам с просьбой строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Важно следить за печным отоплением и не допускать перекала приборов. Пользоваться разрешается только теми электроприборами, которые прошли заводскую проверку, и ни в коем случае нельзя оставлять работающие устройства без присмотра.

