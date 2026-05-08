В минздраве Башкирии объяснили, почему роженицы не получили подарочные наборы

В минздраве Башкирии объяснили, почему некоторые роженицы не получили подарочные наборы в роддоме.

В Башкирии женщинам, которые родили ребенка, в роддоме обычно бесплатно выдают подарочные наборы для младенцев, но иногда случаются сбои. В неприятную ситуацию попали роженицы Нефтекамска.

В минздраве республики пояснили, что наборы производит ГУП «Башкирские художественные промыслы "Агидель"», а готовые комплекты доставляют в родильные дома. Иногда их немного не хватает, например, с поставкой за первый квартал этого года. Из-за этого некоторые женщины в Нефтекамске уехали домой без подарка. Однако позже с ними связались и передали наборы через представителей городской больницы.

