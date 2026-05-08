В Башкирии снизили единовременную выплату семьям погибших на СВО

Правительство Башкирии изменило размер единовременной выплаты семьям участников СВО, которые погибли при выполнении боевых задач. Документ с поправками опубликовали на портале правовой информации республики.

Напомним, выплату установили в апреле 2022 года. Тогда она составляла 2 млн рублей. Позже сумму снизили до 1 млн, а затем - до 500 тысяч рублей. Сейчас же размер поддержки уменьшили в пять раз – до 100 тысяч рублей.

