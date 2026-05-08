В Башкирии похолодает до +13 градусов

В Башкирии сегодня, 8 мая, будет еще тепло, обещают синоптики. В пятницу днем воздух прогреется до +20…+26 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы, а вот на День Победы погода резко изменится.

Через республику сместится арктический фронт, и столбики термометров опустятся до +13…+18 градусов. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, а северо-восточный ветер местами разгонится до 15-20 метров в секунду.

В Уфе днем будет +16…+18 градусов, велика вероятность небольшого дождя.

