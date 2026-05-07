Жителей Уфы предупредили о рисках покупки товаров на улице

Продукты с рук могут вызвать инфекционные заболевания даже овощи и фрукты опасны.

Мэрия Уфы обратилась к горожанам с призывом избегать уличной торговли. По словам властей, с приходом весны и тепла снова активизировались стихийные торговцы. На улицах все чаще продают недоброкачественные продукты и несертифицированные вещи с грубейшими нарушениями санитарных норм и правил торговли.

В мэрии напомнили, что у таких продавцов нет документов, подтверждающих качество товара. Покупая еду «с рук», горожане рискуют своим здоровьем и здоровьем близких, так как некачественная продукция может стать причиной инфекционных заболеваний.

В администрации призвали уфимцев и гостей города не покупать продукты в местах стихийной торговли. Если заметили несанкционированную точку, можно позвонить на горячую линию администрации: 8 (347) 277-09-11.

