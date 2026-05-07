НовостиОбщество7 мая 2026 12:00

На юго-востоке Башкирии ожидаются сильные дожди и грозы

Ветер при грозах разгонится до 14 м/с
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Днем воздух прогреется до +27, ночью – до +7.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей о неблагоприятной погоде в пятницу, 8 мая. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, а днем на юго-востоке пройдут сильные ливни и грозы.

Также в сообщении говорится, что ветер подует с северо-востока и севера со скоростью 3-8 метров в секунду, но во время грозы порывы могут усиливаться до 14 м/с. Ночью температура составит от +7 до +12 градусов, а днем – от +22 до +27, хотя на юго-востоке будет чуть прохладнее, до +17.

Автомобилистам также стоит быть внимательнее: в дождь видимость на дорогах упадет до 1-2 километров, а ночью и утром из-за тумана – до 500 метров и менее.

