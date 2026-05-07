«Нуждается в медицинской помощи»: в Башкирии второй день идут поиски пропавшего 21-летнего парня

В Башкирии ищут 21-летнего Петра Степанова из Салавата. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

С вчерашнего дня его местонахождение неизвестно. По данным волонтеров, молодой человек нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе.

Приметы пропавшего: рост – 188 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, каре-зеленые глаза. В день исчезновения был в зеленой толстовке, белой футболке, сером спортивном трико и черных кроссовках.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт Башкортостан» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковики также просят добровольцев помочь в поисках.

