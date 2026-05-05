На Башкирию обрушатся грозы и ветер

На юге Башкирии 6 мая прогремит гроза, а туман утром опустится на трассы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завтра, 6 мая, резко испортится погода. В пресс-службе госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям предупредили, что днем на юге ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, а во время грозы станет порывистым.

Ночью воздух прогреется до +4…+9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+25. На некоторых трассах ночью и утром опустится густой туман, из-за чего видимость на дорогах упадет до 500-1000 метров. В ведомстве водителям посоветовали быть внимательнее

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.