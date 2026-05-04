Воспитанник «Салавата Юлаева» стал первым действующим вратарем НХЛ с двумя шат-аутами

Фото «Салавата Юлаева».

Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд НХЛ, став первым действующим вратарем, у которого за карьеру два шат-аута в матчах на вылет.

В шестой игре первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» он отразил 30 бросков и принес своей команде победу, и этот матч стал для него восьмым «сухим» в плей-офф за всю карьеру – по этому показателю Василевский вышел на первое место среди российских вратарей, обогнав Евгения Набокова (у которого семь «сухих» игр), тогда как третье место делят Николай Хабибулин и Сергей Бобровский (по шесть). Однако в решающем седьмом матче «Монреаль» оказался сильнее, и «Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

Справка

Андрей Василевский – сын известного хоккеиста Андрея Василевского, и карьеру вратаря он начинал под руководством своего отца в МХК «Толпар», где провел три сезона, а затем два сезона отыграл в «Салавате Юлаеве». В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрала его на драфте новичков под 12 номером, в 2014-м он уехал за океан и стал одним из лучших вратарей НХЛ, подписав в 2019-м восьмилетний контракт с клубом на 76 млн долларов (начал действовать с сезона 2020/2021). Василевский – двукратный обладатель Кубка Стэнли и самый ценный игрок плей-офф НХЛ 2021 года.

