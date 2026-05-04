Фото: ГАИ Башкирии

Вчера вечером, 3 мая, в Дюртюлинском районе Башкирии на трассе Р-240 произошла авария с погибшим. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

По его данным, на 90 км автодороги Р-240, на подъезде к М-12 «Восток», 20-летний водитель за рулем Mazda 3 пошел на обгон и столкнулся со встречным грузовиком Iveco. После этого легковая машина задела полуприцеп грузовика МАЗ.

Водитель «Мазды» погиб на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

