Жительница Башкирии получила условный срок за ложное сообщение о бомбе

Ложное «минирование» караоке-бара закончилось судом

Суд вынес приговор женщине, сообщившей ложную информацию о минировании караоке-бара в Стерлитамаке. Инцидент произошел 23 января 2026 года.

Как установлено, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в службу «112» и заявила о якобы заложенном взрывном устройстве. Сообщение было воспринято как реальная угроза — на место прибыли экстренные службы, однако информация не подтвердилась.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она признана виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Телефон, с которого был совершен звонок, конфискован. Приговор пока не вступил в законную силу.

