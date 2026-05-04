Дожди, грозы и до +22: прогноз погоды на начало недели

В регионе ожидаются дожди и усиление ветра

В начале недели погода останется переменчивой. 4 мая ночью местами ожидаются дожди, на юге — до умеренных, возможны грозы. Днем осадки сохранятся, но будут слабыми. Температура составит +3…+8 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -2, днем — до +18.

5 мая также прогнозируются небольшие дожди, в южных районах — более интенсивные. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов (на юге — до +10), днем воздух прогреется до +15…+20.

6 мая осадки сохранятся местами, но станет теплее: ночью +6…+11 градусов, днем — до +22. Ветер будет умеренным, местами с порывами.

