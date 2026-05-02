Заморозки, дожди и сильный ветер: какой будет погода в Башкирии в конце первой недели мая

Завтра, 3 мая, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, а на юге региона – умеренные. Об этом рассказали в МЧС республики.

Ветер будет западным и северо-западным, его скорость составит 3-8 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +1, +6 градусов, при прояснениях – до -4 градусов, днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.

Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируют туман, видимость снизится до 500-1000 метров.

